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مقتل 4 أشخاص بحادث إطلاق نار بمدينة ليكلاند الأمريكية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 مصرع  4 أمريكيين ، اليوم الأحد، بحادث إطلاق نار في مدينة ليكلاند، وإلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وقال شريف دائرة بولك، جريدي جاد، فى تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم : إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر الأحد في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا يرتدي سترة واقية من الرصاص وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة.

وأوضح أن منفذ الهجوم فر إلى داخل المنزل، الذي تبين أنه ملغم، وتم تبادل إطلاق نار مما أدي إلى إصابة المهاجم ليخرج لاحقا من المنزل ويستسلم لقوات الأمن.


وأشار شريف دائرة بولك، إلى أن قوات الشرطة عثرت على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى مستشفى.

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