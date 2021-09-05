سعيدة بردود الأفعال.. بهذه الطريقة درة تروج لمسلسل غالية

نشرت الفنانة درة فيديو قصير من مسلسلها الجديد غالية مروجه له، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "درة" على الفيديو قائلة:"سعيدة بردود الأفعال الإجابية عن الحلقة الأولى للمسلسل ومنتظرة آراءكم في بقية الحلقات وموضوع المسلسل ".



يذكر أن حكاية" غالية " من بطولة دره، مراد مكرم، فيراس سعيد، احمد حلاوه، فرح يوسف، هاجر الشرنوبي، إخراج شيرين عادل إنتاج سیلیميديا.. تأليف أحمد فرغلي... أحمد حسني مدير التصوير احمد زیتون مهندس ديكور تامر إسماعيل ستايلست سعید رمزي كوافير هيثم دهب ماكير صلصه مدير انتاج مصطفي نعيم منتج فني تامر فتحي - احمد فرغلي".