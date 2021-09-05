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جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
نظمت جامعة قناة السويس بالتعاون مع جامعة بورسعيد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات مهرجان اتحاد الاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد، والذي أقيم اليوم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وانطلق المهرجان بمباراة كرة قدم خماسية بين جامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد، وأقيمت مباراة أخرى في كرة القدم المرتدة وهى لعبة جديدة تمهيدا لتأسيس اتحاد خاص بها وضمها للأنشطة الرياضية باتحاد الجامعات المصرية، كما تم ممارسة عدد من الأنشطه الترويحية بين طلبة وطالبات الجامعات، بخلاف حضورهم ندوة ثقافية لحث جميع طلاب الجامعات على المشاركة في كل الأنشطة لجميع الاتحادات الرياضية والنوعية داخل مصر طبقا لمهارات كل طالب أو طالبة داخل الجامعات.

وتستكمل فعاليات المهرجان الذي يشارك فيه الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، واتحاد الرياضة للجميع، والاتحاد الرياضى للشركات، واتحاد الثقافة الرياضية، واتحاد العاملين بالحكومة، واتحاد الرياضة المدرسية، واتحاد الاتحادات النوعية، غدا باقامة مهرجان رياضي على الممشى السياحي بمدينة رأس البر للطلبة والطالبات وذوي الهمم من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مباراة كرة قدم خماسية بين جامعتي قناة السويس ودمياط.

يذكر أن المهرجان يقام تحت إشراف كل من الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري والعربي للجامعات ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأشرف محمود سكرتير عام اتحاد الاتحادات النوعية.
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)
جامعة قناة السويس تنظم مهرجانا رياضيا في بورسعيد (صور)

الكلمات المفتاحية

مصر جامعة قناة السويس بور سعيد

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