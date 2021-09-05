يعتبر خبز الموز من الاكلات الشائعة والتقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد وجبة أفطار غنية بالمعادن والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، لذلك تقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية طريقة عمل خبز الموز الأمريكي في أسرع وقت.





















مكونات خبز الموز الأمريكي









250 ج "¾1 كوب" طحين

170 ج ¾ كوب" سكر

1 ملعقة صغيرة باكنغ بودر

¼ ملعقة صغيرة بكربونات الصودا

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

115ج ½ كوب” زبدة مذابة

3 موزات ناضجة،مهروسة

100ج "1 كوب" جوز مفروم









طريقة عمل خبز الموز الأمريكي









قومي عزيزتي بتسخين الفرن إلى الدرجة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالزبدة.









قومي بنخل الطحين والباكينج باودر وبكربونات الصودا والملح والقرفة ثم نضيف السكر في وعاء كبير وتخلط المكونات جيدًا تمتزج.









اخفقي بيضتين في وعاء آخر مع خلاصة الفانيلا ثم نضيف الموز والزبدة المذابة وتخفق حتى تمام الامتزاج.









ضعي مزيج البيض والموز على خليط الطحين، ثم استعملي ملعقة بلاستيكية مسطحة لتقليب المكونات حتى تمام الامتزاج مع الحرص على عدم ترك كتل من الطحين.









اضيفي الجوز إلى الخليط مع التقليب ثم ننقل الخليط إلى قالب الكيك ونحرص على تسوية سطحه.









اضعي خبز الموز الأمريكي لمدة ساعة في الفرن المسخن مسبقًا.









وبعد اكتمال السواء حرري أطراف خبز الموز الأمريكي عن طريق تمرير السكين حوله للمساعدة على رفعه من القالب.











