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الباز يكشف سر اختيار الرئيس السيسي "تحيا مصر" شعارا له (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:15 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي محمد الباز، إطلاق اسم "أبواب الخير" على أكبر قافلة إنسانية لمساعدة 5 مليون أسرة، مشيرا إلى أن اسم القافلة يدل على مقصدها.

قافلة أبواب الخير
وأشار "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أن "تحيا مصر" هو شعار الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، وهو الشعار الذي يعمل الجميع تحت ظله إلى الآن، كاشفا سبب إصرار الرئيس السيسي اتخاذ من كلمة "تحيا مصر" شعارا له، قائلا: "لأنه كان مدرك أن البلد على شفا حفرة والجميع يجب أن يعمل من أجل مصر".

تحيا مصر
وأضاف الإعلامي محمد الباز، أن "تحيا مصر" كلمة تصلح كشفرة، حيث أن الجميع يعمل من أجل أن تبقى مصر، لافتا إلى أن الرئيس يستهدف نقل الناس من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاكتفاء.

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مصر محمد الباز تحيا مصر السيسي الباز أبواب الخير

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