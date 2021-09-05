داعية: هذه أفضل الأدعية

قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضُرب في الطائف من قبل الكفار، فقال له ملك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين، فرفض الرسول قائلا: "لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله وحده، اللهم اهدي قومي، فإنهم لا يعلمون".



وتابعت "عوف"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سيدنا أبو بكر منع الصدقة التي كان يخرجها على أحد الرجال بعدما اتهم السيدة عائشة رضي الله عنها في عرضها، فنزل قوله تعالى: "وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا".



ولفتت إلى أن السيدة عائشة عندما سألت الرسول عن أفضل الأدعية في ليلة القدر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".



