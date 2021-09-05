لماذا تُعد سمنة البطن هي الأخطر؟.. خبيرة تغذية تجيب

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الطفل المريض بالسمنة يتعرض غالبًا للتنمر من أصدقائه، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لخفض وزن الأطفال سريعًا، بعد التعرف على مشكلة إصابته بالسمنة، فإذا كان الطفل لديه شهية عالية، فهناك إمكانية لخفض شهيته من خلال تناول ألياف الأناسيليم، وإذا كان لديه مشكلة في معدل الحرق، يتم زيادة معدل الحرق، من خلال تناول أعشاب معينة مثل التوت البري.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن الرجال يعانون من سمنة البطن أكثر من النساء، وسمنة البطن أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ومن المستحيل أن تقوم هذه الأجهزة بدورها على أكمل وجه في ظل وجود السمنة.



وناشدت الأمهات بالعمل على تغذية أولادهم الخضروات، والبعد عن الزيوت المهدرجة والمياه الغازية، أو العصائر المعلبة، لرفع الجهاز المناعي ضد الفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل أزمة كورونا.





