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طبيبة تحذر: السمنة تقلل قدرة الأطفال على الفهم (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للاهتمام بتغذية الأطفال حتى لا يصبحوا شبابا يعاني من زيادة الوزن أو سوء التغذية، ولهذا أطلقت مبادرة "شباب أصحاء"، للتوعية بمخاطر مرض السمنة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن خفض وزن الأطفال صعب، خاصة وأن عقلية الأطفال لا تدرك خطورة مرض السمنة، خلاف أن البعض يربي أبنائه على تناول قدر كبير من الطعام، وهذا يؤدي إلى اتساع حجم المعدة، مما يؤدي إلى ارتفاع الشهية، وبالتالي يحدث زيادة في الوزن.

ولفتت إلى أن البدانة ليست صحة مثلما يعتقد البعض، وقد يكون الطفل يعاني من السمنة، وفي نفس الوقت لديه أنيميا، خلاف أن الطفل الذي يعاني من السمنة كسول، وهذا يرجع إلى قلة نسبة الأوكسيجين التي تصل للمخ، وبالتالي تقل قدرة الطالب على الفهم عن نظيره الذي لا يعاني من زيادة الوزن.

الكلمات المفتاحية

طبيبة السمنة الأطفال

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