تعرف على موعد طرح كليب أمينة الجديد "تجار السعادة"

نشرت الفنانة أمينة صورة البوستر الرسمي لكليبها الجديد تجار السعادة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "أمينة" قائلة:"بسم الله توكلت على الله استنو بكرة أغنيتي الجديدة تجار السعادة على قناتي الخاصة يوتيوب الساعة 4 عصرًا وعلى قناة مزيكا فيديو كليب ودي هتكون أول أغنية في ألبومي الجديد بإذن الله دعواتكم".



يذكر أن كليب تجار السعادة من ألحان وليد سامي، كلمات أحمد ابراهيم، توزيع إسلام شيتوس إشراف عام سامح علي