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لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاستسلام في صفقة التعاقد مع واحد من مواهب الكرة المصرية بالموسم الجديد.

 

وحاول النادي الأهلي التعاقد مع إبراهيم عادل "ميسي" نجم بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن مطالب ناديه المادية حالت دون إتمامها.

 

وكان بيراميدز طالب بالحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بجانب دفع مقابل مادي، من أجل الموافقة على رحيل ميسي إلى ملعب التتش بالجزيرة.

 

ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جديدة مع الفريق السماوي من أجل التوصل لاتفاق وتقليل المطالب المادية من أجل إتمام الصفقة، قبل غلق سوق الانتقالات.

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