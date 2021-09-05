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لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:29 م
محمد الصو
رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاستسلام في صفقة التعاقد مع واحد من مواهب الكرة المصرية بالموسم الجديد.
وحاول النادي الأهلي التعاقد مع إبراهيم عادل
"ميسي" نجم بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا
أن مطالب ناديه المادية حالت دون إتمامها.
وكان بيراميدز طالب بالحصول على خدمات ناصر ماهر صانع
ألعاب الفريق بجانب دفع مقابل مادي، من أجل الموافقة على رحيل ميسي إلى ملعب
التتش بالجزيرة.
ودخل النادي الأهلي، في مفاوضات جديدة مع الفريق السماوي من أجل التوصل لاتفاق وتقليل المطالب المادية من أجل إتمام الصفقة، قبل غلق سوق الانتقالات.