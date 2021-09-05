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أرضية ميدان الطائف للهجن .. أعلى المعايير العالمية مواكبةً لمهرجان ولي العهد

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قامت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، بتهيئة وصيانة أرضية ميدان الطائف للهجن، وفق أعلى المعايير العالمية، لمواكبة واحد من أهم مهرجانات الهجن التي تقام في العالم، من الثامن من أغسطس الماضي ، وحتى التاسع من سبتمبر الجاري.

ووضعت اللجنة المنظمة واحدة من أجود وأفضل أنواع التربة في المملكة، بمسافة من 5 إلى 7 سنتيمترات، حظيت بتأييد كبير من ملاك الهجن المشاركة في المهرجان، لكونها تمكن المطية من الركض عليها لأطول مسافة ممكنة، دون أن تتأثر "أقدامها"، لأنها ناعمة ومخلوطة بالرمل، وأقل حجارة، ولا تتأثر بالأمطار التي تكون بحيرات طينية.

وتقدر تكلفة كامل التربة من 125 إلى 150 ألف ريال، حيث تُجلب من موقع على طريق الطائف تربة السريع (جنوب الطائف بـ 40 كيلومتراً تقريباً)، وقد وضع من 6 إلى 7.2 ألف متر مكعب، وقيمة الـ 24 متراً مكعباً نحو 500 ريال.

ويتضمن مضمار المنافسات البالغ طوله 10 كيلومترات، 7 مسارات مسفلتة، 3 منها مخصصة لملّاك الهجن، ومسار للإعلاميين والقنوات الناقلة، محاط بسياج خارجي، يمنع دخول الأفراد إلى أرض الميدان، ويبلغ عَرْض المضمار عند خط البداية "نقطة الانطلاق" 40 مترًا، و12 مترًا عند خط النهاية.

كما قامت اللجنة المنظمة بإنشاء عيادة عند نهاية المضمار، عبارة عن مختبر لفَحص الهجن المشارِكة وضمان سلامتها، بالإضافة إلى منطقة تجهيز عرضها 40 مترًا، وطولها 300 متر، وإضاءة الميدان بالكامل بأحدث أنواع الإنارة، وقسم الميدان على حسب أنواع الإبل المشاركة، وفي كل منطقة انطلاق خصصت أماكن للتوثيق والتشبيه والتسنين والتجهيز.

الكلمات المفتاحية

الهجن

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