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جهاز الإحصاء: انخفاض معدل الفقر بسبب دعم الدولة للمواطن (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، إن متوسط استهلاك الأسرة المصرية سنويًا قدر بـ62 ألف جنيه، وهناك 12 بند من بنود الانفاق مثل الرعاية الصحية والانتقالات والمأكل والملبس والسكن وخلافه.

وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن معدل الفقر انخفض من 32.5 لعام 2017 لـ29.7 لعام 2019 ـ 2020، مشيرًا إلى أن انخفاض الفقر ناتج من دعم الدولة لـ90% من المواطنين ببطاقة التموين والخبز بالإضافة للكهرباء والغاز وخلافه، معقبًا: "88% من المجتمع المصري معاه بطاقة تموين".

ولفت إلى أن متوسط دخل المواطن من الوراد أن يكون 2000 جنيه أو أكثر، ولا يجب أن يقاس دخل الأسرة بدخل الفرد، ومن ينخفض دخله يدعم من قبل الدلولة.

الكلمات المفتاحية

جهاز الاحصاء المواطن الدعم التموين

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