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تسريب جديد.. تفاصيل عقد انطوان جريزمان مع برشلونة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تفاصيل عقد الفرنسي انطوان جريزمان الذي وقع عليه في عام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى برشلونة الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن جريزمان حصل على مكافأة توقيع بلغ قدرها 5 ملايين يورو بينما كان سيحصل على 7 ملايين يورو إذا كان استمر مع البرسا في الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل أيضاً على 6.5 مليون يورو في موسم 2022/2023 كما كان سيحصل على نفس المبلغ في موسم في 2023/2024.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل على مليون يورو في حالة فوزه بالكرة الذهبية بالإضافة إلى 0.75 مليون يورو في حال فوزه بجائزة أفضل لاعب من اليويفا أو الفيفا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل على 0.5 مليون يورو في حال الوصول إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ومليون يورو في حال الوصول إلى الدور ربع النهائي و1.5 مليون يورو في حال الوصول لنصف النهائي و2 مليون يورو في حال الوصول إلى النهائي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان كان سيحصل أيضاً على 2 مليون يورو في حال فوزه بدوري الأبطال، كما كان سيحصل على 3.75 مليون يورو في حاله فوزه بالليجا ودوري الأبطال، و2.5 مليون يورو في حال فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا والكأس و4 ملايين يورو في حال فوزه بالثلاثية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان عاد إلى أتلتيكو مدريد في الصيف المنصرم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إلزامية الشراء في حال تحقيق بعض الشروط مع إمكانية تجديد الإعارة أيضاً.

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