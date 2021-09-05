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أديب عن مباراة مصر والجابون: "مش متفائل"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وصف الإعلامي عمرو أديب، مباراة المنتخب المصري ونظيره الجابوني ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم بالـ"مرعبة"، معلقا: "قلبي لا يحدثني خيرا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن لاعبي الجابون ينتقلون بأريحية في الملعب، معلقا: "بيرقصوا يمين وشمال وإيديهم طايلة.. الشوط الأول غير مطمئن خالص".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "معلق المباراة قال الحمد لله 7 مرات.. في كور أمام الجون غير طبيعية، قفشة ممكن يعملها ويجيب القاضية ممكن، عايزين 3 بنط بس، ولكن الموقف غير مريح على الإطلاق، ولاعبي الجابون بيعدوا زي السكينة في الجاتوه".

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مصر مباراة مصر والجابون عمرو أديب

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