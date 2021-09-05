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أديب عن مباراة مصر والجابون: "مش متفائل"
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:17 م
هدى عبدالرازق
وصف الإعلامي عمرو أديب، مباراة المنتخب المصري ونظيره الجابوني ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم بالـ"مرعبة"، معلقا: "قلبي لا يحدثني خيرا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن لاعبي الجابون ينتقلون بأريحية في الملعب، معلقا: "بيرقصوا يمين وشمال وإيديهم طايلة.. الشوط الأول غير مطمئن خالص".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "معلق المباراة قال الحمد لله 7 مرات.. في كور أمام الجون غير طبيعية، قفشة ممكن يعملها ويجيب القاضية ممكن، عايزين 3 بنط بس، ولكن الموقف غير مريح على الإطلاق، ولاعبي الجابون بيعدوا زي السكينة في الجاتوه".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن لاعبي الجابون ينتقلون بأريحية في الملعب، معلقا: "بيرقصوا يمين وشمال وإيديهم طايلة.. الشوط الأول غير مطمئن خالص".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "معلق المباراة قال الحمد لله 7 مرات.. في كور أمام الجون غير طبيعية، قفشة ممكن يعملها ويجيب القاضية ممكن، عايزين 3 بنط بس، ولكن الموقف غير مريح على الإطلاق، ولاعبي الجابون بيعدوا زي السكينة في الجاتوه".