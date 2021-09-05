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عالم أزهري يكشف حكم تلاوة المرأة للقرآن الكريم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:21 م
عبد الله النجار
عبد الله النجار
شيماء حسن
أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن قراءة القرآن أو إقامة الصلاة بصوت المرأة أمر عليه خلاف، مشيرًا إلى أن تلاوة المرأة للقرآن لكي يسمعه الناس لم يُعهد في التاريخ الإسلامي أو الأعراف المعترف به بين المسلمين في كل زمان ومكان.

حكم قراءة القرآن بصوت المرأة 
وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، أنه لا يوجد نص قرآني يمنع تلاوة المرأة للقرآن، ولا يوجد في أدلة القرآن الكريم أو السنة النبوية ما يمنع المرأة من تلاوة القرآن وتسجيله أو تداوله لكي يسمعه الناس.

أدلة قراءة المرأة للقرآن 
وأوضح أنه في حالة قراءة المرأة للقرآن يجب على الرجل أن يستمع إليه، لأن تلاوة القرآن مطلوب على وجه العموم، لافتًا إلى أن الأعراف هي التي تتحكم في محل الخلاف على تلاوة المرأة للقرآن وتسجيله لكي يسمعه الناس.

الكلمات المفتاحية

عبد الله النجار المرأة القرآن الكريم القرآن الأزهر

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