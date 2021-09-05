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عقب تدهور حالتها.. إيمان الحصري تتصدر تريند "جوجل"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
رنا حسين


تصدرت الإعلامية "إيمان الحصري" تريند جوجل بعد أزمتها الصحية الأخيرة التى تمر بها منذ 5 أشهر، إثر خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة فى أبريل الماضي.


وسافرت "إيمان الحصري" اليوم الأحد إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد عدة عمليات فاشلة خضعت لها نتيجة للخطأ الطبي.


وجهت الحصري رسالة إلى جمهورها قبل أيام، الذي ساندها ودعا لها بالشفاء العاجل والصحة، ووصفت رحلة علاجها أنها صعبة للغاية وأنها ما زالت فى وضع حرج وبحاجة إلى الدعاء.

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