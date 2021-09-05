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لأول مرة.. عمرو أديب يكشف عن موقف جمعه مع السيسي قبل توليه الرئاسة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:29 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لإقامة احتفالية أبواب الخير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "شايفين كيف أصبحت العاصمة الإدارية.. ناس كانوا فاكرينها فنكوش، ولكنها حقيقة".

احتفالية أبواب الخير
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العاصمة الإدارية كانت خيالا فأصبحت واقع ملموس، لافتا إلى أن الرئيس السيسي مهتما ألا يعطي الناس سمكة وإنما يحولهم إلى منتجين، وينقلهم من دائرة العوز.

كواليس لقاء أديب والسيسي
وكشف أنه التقى بالرئيس السيسي قبل أن يؤدي القسم الجمهوري كرئيس الجمهورية بأيام، مضيفا: "قالي يا عمرو عايز يكون عندي 100 مليار جنيه.. هذا الحلم كان في عقل الرئيس من قبل ما يكون رئيس، قولتله صعب، قالي أبواب الخير كتيرة، ورجال الأعمال في مصر بيدعموا".

وأضاف: "إحنا لم نكن نتحدث بالمليارات كده كتير غير مؤخرا"، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لنقل الفئات الأولى بالرعاية من مستوى اقتصادي معين إلى مستوى أفضل.

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مصر عمرو أديب السيسي احتفاليه ابواب الخير أبواب الخير

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