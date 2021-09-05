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عاجل.. الجابون تصعق مصر بهدف قاتل في تصفيات المونديال

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:26 م
الجابون
الجابون
سجل المنتخب الجابوني الهدف الأول في شباك المنتخب الوطني، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب دي فرانسفيل، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

جاء الهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة عن طريق ألفينيا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

خط الهجوم: عمر جابر – محمد شريف – محمد صلاح

بينما يخوض الجابون المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنتونى مفا ميزوى.

الدفاع: أنتونى أوفونو، برونو إيكويل، ديديه ندونج، يوهان أوبيانج.

الوسط: أندريه بوكو، ماريو ليمينا، دينيس بوانجا، آرون بوبيندزا، جيلير كانجا.

الهجوم: أوباميانج.

الكلمات المفتاحية

مصر كاس العالم الجابون

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