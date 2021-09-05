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بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:32 م
محمد الدمتناوي
تلقى محمد إبراهيم نجم نادي سيراميكا كليوباترا، عرضًا من
نادي بيراميدز للتعاقد معه فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف
الفريق السماوي.
وأبدى محمد إبراهيم رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز فى
الموسم الجديد، ولكنه طلب الحصول على الموافقة من إدارة ناديه خصوصًا أنه مرتبط
بعقد معهم.
وقدم محمد إبراهيم مستوى جيداً مع فريق سيراميكا كليوباترا،
حيث شارك اللاعب في 33 مباراة بمعدل 2829 دقيقة فى مختلف المسابقات نجح في تسجيل
هدف وحيد بينما صنع 4 أهداف.
وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف سيراميكا في الصيف الماضي،
قادمًا من نادي مصر المقاصة لمدة 3 سنوات، وقدم اللاعب مستوى مميزًا مع ناديه
الموسم المنقضي من الدوري المصري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.