بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

تلقى محمد إبراهيم نجم نادي سيراميكا كليوباترا، عرضًا من نادي بيراميدز للتعاقد معه فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق السماوي.

وأبدى محمد إبراهيم رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز فى الموسم الجديد، ولكنه طلب الحصول على الموافقة من إدارة ناديه خصوصًا أنه مرتبط بعقد معهم.

وقدم محمد إبراهيم مستوى جيداً مع فريق سيراميكا كليوباترا، حيث شارك اللاعب في 33 مباراة بمعدل 2829 دقيقة فى مختلف المسابقات نجح في تسجيل هدف وحيد بينما صنع 4 أهداف.

وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف سيراميكا في الصيف الماضي، قادمًا من نادي مصر المقاصة لمدة 3 سنوات، وقدم اللاعب مستوى مميزًا مع ناديه الموسم المنقضي من الدوري المصري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.