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نائب وزير الموارد يرأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستعرضوا تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما سيُناقش خلال المؤتمر بند أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، وكذلك بند متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.

وألقى الدكتور أبوثنين كلمة خلال المؤتمر أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت؛ لدورهم المهم في رفع ودعم الاقتصاد وخلق فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى إطلاق حكومة المملكة عددًا من المبادرات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وآثارها على رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد في ختام كلمته أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تسعى دائما لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في أسواق العمل العربية.

وقد سبق المؤتمر، اجتماع لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون، للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة.

الجدير بالذكر أن منظمة العمل العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وأُنشئت في عام 1965م، وتُعد أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على صعيد الوطن العربي.

الكلمات المفتاحية

المشروعات الصغير الجامعه العربيه

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