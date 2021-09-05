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وزير الصحة الأسبق: الموجة الرابعة لكورونا أخطر وأقوى

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليوم، بعدما كانت تسجل حوالي 40 حالة يوميًا بدأ المنحنى الوبائي يأخذ اتجاهه الصاعد بصورة كبيرة.

وأضاف "العدوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد: "مصر على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتوقع أن تصل لذروتها في منتصف شهر أكتوبر المقبل".

وأكد على ضرورة العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية، مستطردًا "كلما كان المنحى الوبائي صعد ثم يثبت ثم يعود للانخفاض مرة أخرى وهو يعني أننا عدينا من ذروة الموجة الرابعة".

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون الموجة الرابعة أكثر عبئًا على صحة المواطنين، موضحًا أن الفيروس في هذه الموجة بدأ يغير من صفاته الجينية بصورة تجعله أكثر قدرة على مهاجمة الخلية.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية مع زيادة الدور التوعوي والتشجيع على تلقي اللقاحات زيادة عدد المطعمين ولاسيما مع وجود وفرة في كميات اللقاحات بعد بدء تصنيع اللقاح الصيني في مصر.

واستطرد "وزير الصحة السابق: "نحن على أعتاب عام دراسي جديد ولابد من التأكيد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حتى تكون هذه الموجة أقل شراسة".

الكلمات المفتاحية

وزير الصحه مصر كورونا

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