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محافظ كفر الشيخ يكشف خطوات تنفيذ "حياة كريمة" (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة في المحافظة شاملة الريف والصيد وإحلال مراكب الصيد وتشمل سكن كريم وتطوير الخدمات في المحافظة، مضيفًا أن مركز مطوبس بكفر الشيخ يمثل 18 قرية ويعاني من تراجع العديد من الخدمات.

وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأد، أن مركز مطوبس بكفر الشيخ كان يمثل مركزا للهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن المجتمع المدني ساعد في توفير سكن كريم للأسر الأكثر احتياجا في قرى كفر الشيخ مشيرا إلى أن الأمطار تهطل لعدة ساعات وتؤثر على المنازل في القرى وسيتم إحلال وتجديد المنازل المتهالكة.

وأكد أنه سيتم تغيير شامل لحياة المواطنين في قرى كفر الشيخ وسيتم توفير خدمات متكاملة للمواطنين في القرى وسيتم إنشاء 43 مدرسة بتكلفة 420 مليون جنيه وتجديد 42 مدرسة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مجمعات سكنية لنقل بعض المواطنين من المنازل المتهالكة القديمة وتم اعتماد 700 مليون جنيه لإنشاء مستشفي في إحدى القرى.

وأضاف: "لدينا كلية للثروة السمكية في كفر الشيخ تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب والعديد من المشروعات الكبري تنفذها الدولة في قرى كفر الشيخ والدولة اتخذت إجراءات قوية لمنع الهجرة غير الشرعية"، لافتَا إلى أنه يوجد مناطق صناعية في كفر الشيخ تستوعب الطاقة البشرية للشباب مؤكدا أنه يتم إنشاء 8 أبراج أيقونة في كفر الشيخ على غرار مدينة العلمين الجديدة وسيتم إقامة 13 ألف وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهر للمرحلة الأولى وإقامة 162 عمارة سكنية تضم 13 ألف وحدة سكنية.

وأكد المحافظ أن كفر الشيخ لديها 42 % من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية وأن المصنع الرئيسي للرمال السوداء وفر العديد من فرص العمل للشباب والرمال السوداء حلم للمصريين وتحقق بدعم الرئيس السيسي، مضيفًا أن طريق كفر الشيخ - دسوق كان متوقفا منذ 10 سنوات ويتم حل الأزمة حاليا، والمرحلة الأولى للطريق سيتم افتتاحها قريبا.

الكلمات المفتاحية

مصر المناطق الصناعيه الغر

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