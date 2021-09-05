عاجل.. مصطفى محمد يتعادل لمصر بهدف قاتل في شباك الجابون

سجل المنتخب المصري الهدف الأول في شباك المنتخب الجابوني، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب دي فرانسفيل، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.





جاء الهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق مصطفى محمد. ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

خط الهجوم: عمر جابر – محمد شريف – محمد صلاح

بينما يخوض الجابون المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنتونى مفا ميزوى.

الدفاع: أنتونى أوفونو، برونو إيكويل، ديديه ندونج، يوهان أوبيانج.

الوسط: أندريه بوكو، ماريو ليمينا، دينيس بوانجا، آرون بوبيندزا، جيلير كانجا.

الهجوم: أوباميانج.



