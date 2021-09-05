Advertisements

عاجل.. مصطفى محمد يتعادل لمصر بهدف قاتل في شباك الجابون

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
سجل المنتخب المصري الهدف الأول في شباك المنتخب الجابوني، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب دي فرانسفيل، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

جاء الهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق مصطفى محمد.
 
ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

خط الهجوم: عمر جابر – محمد شريف – محمد صلاح

بينما يخوض الجابون المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنتونى مفا ميزوى.

الدفاع: أنتونى أوفونو، برونو إيكويل، ديديه ندونج، يوهان أوبيانج.

الوسط: أندريه بوكو، ماريو ليمينا، دينيس بوانجا، آرون بوبيندزا، جيلير كانجا.

الهجوم: أوباميانج.

الكلمات المفتاحية

مصر الجابون

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

متابعة مباراة البرازيل والأرجنتين لحظة بلحظة مباشرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ يوم

أخطبوط الدوري المصري يصر على الانتقال للأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد رحيل ميسي.. تعرف على قيمة أجور لاعبي برشلونة

منذ ساعة الا ربع

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بـ10 لاعبين.. مصر تفلت من الهزيمة أمام الجابون بتعادل قاتل في تصفيات المونديال (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أزارو يتقدم بالهدف الأول للأهلي أمام النجوم (فيديو)

أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الشرقية | كأس مصر

عاجل.. الزمالك يهز شباك الإسماعيلي بهدف أوباما (فيديو)

ديشامب يعلن تشكيلة فرنسا لمواجهة المجر في يورو 2020

في 3 دقائق.. الأهلي يضرب سموحة بثلاثية "فيديو"

شاهد.. الأرجنتين تسجل الهدف الأول في شباك مصر "فيديو"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements