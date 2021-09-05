محلل اقتصادي يكشف سبب استثمار البنوك في الأذون والسندات (فيديو)

كشف أبانوب مجدي، المحلل الاقتصادي، عن أسباب استثمار البنوك في الأذون والسندات، مشيرًا إلى أن البنوك تُقدم على الاستثمار في الأذون والسندات، لأنها أقل خطرًا من الاستثمار.



وقال "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، إنه مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة الـ3% والمبادرات الاستثمارية الأخرى، فعلى البنوك أن تتجه لإقراض الشركات، لأن هذا من شأنه أن يزيد من الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية.



وأضاف أن نمو الأنشطة الاقتصادية ينعكس على نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يدخل ضمنه ودائع البنوك، وهذا ينعكس بالإيجاب على مركز البنوك ككل.



وتابع أن التوظيف بالقروض هو الحل الأمثل لحصول البنك على دخل خلاف الدخل الناتج من الفوائد، مشيرًا إلى أن إجمالي الائتمان المحلي في مصر 30% للأفراد والقطاع الخاص، والـ70% الباقية تذهب إلى القطاع العام والحكومة، موضحًا أن هناك فرصة خلال الفترة الحالية لدعم القطاع الخاص من خلال التمويل بالقروض.