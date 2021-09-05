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تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
تواصلت فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" لليوم الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر، حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، عرضا فنيا لفرقة رضا الاستعراضية، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التى تقام ببورسعيد على مدار العام الحالي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر الحفل أعضاء مجلس الشيوخ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وقيادات وزارة الثقافة.

عرض فني
وأشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفني ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة رضا، حيث تناول العرض الفنى مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة، وأوضح محافظ بورسعيد أن شهر سبتمبر يزخر بالعديد من الفعاليات المتنوعة، وسيتم افتتاح معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب وآخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية، غدا الإثنين، بالإضافة إلى انتقال السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9،10 سبتمبر.

وزارة الثقافة 
وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.
تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني
تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني
تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني
تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني
تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني
تواصل فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ لليوم الثاني

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان،

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