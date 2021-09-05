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بـ10 لاعبين.. مصر تفلت من الهزيمة أمام الجابون بتعادل قاتل في تصفيات المونديال (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:48 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
تعادل المنتخب الوطني الأول أمام الجابون، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد دي فرانسفيل، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وجاء الهدف الاول للجابون في الدقيقة 72  من عمر المباراة، بعد عدة تمريرات قصيرة من الجانب الأيمن وصلت عند جيم ألفينا سددها في الشباك.

وفي الدقيقة 90، نجح مصطفى محمد، في إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر.

وتعرض عمر جابر، لاعب خط وسط المنتخب الوطني ، للطرد خلال مباراة الجابون، في الدقيقة 70، بعد حصوله على الإنذار الثاني، نتيجة  تدخله العنيف ضد لاعب الجابون.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط، محتلاً بهم صدارة المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد الجابون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

الكلمات المفتاحية

مصر كاس العالم الجابون

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