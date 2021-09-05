دبي تنظم فعالية "غازتك هيدروجين" 21 سبتمبر

تنظم دبي فعالية "غازتك هيدروجين" في إطار فعاليات غازتك 2021 أكبر معرض ومؤتمر في العالم لدعم قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقة الذي يعقد في في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 20 ألف شخص بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية.





ويشهد الهيدروجين اهتماما متزايدا نظرا لإمكانات النمو الهائلة التي يوفرها كمصدر للطاقة الصديقة للبيئة ولكونه حلا رئيسيا لظاهرة التغير المناخي وعنصرا أساسيا في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية إذ ستسلط الفعالية الضوء على هذا المصدر الواعد والصديق للبيئة ودوره المحوري في انتاج الوقود كما ستتيح للشركات على امتداد سلسلة القيمة الهيدروجينية إمكانية عرض أحدث المنتجات والخدمات والحلول.





وسيشارك لورينزو سيمونلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تقنيات الطاقة بيكر هيوز الجهة الراعية للفعالية في جلسة "غازتك لايف" الحصرية والتي تستعرض الرؤية المعمقة حول الطرق الممكنة لتخفيض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة.





من جانبه قال لورينزو: يعد الغاز الطبيعي حلا بديلا مؤقتا أو دائما لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية لذا علينا العمل والخروج بتقنيات أكثر فاعلية وتقليل الانبعاثات في قطاع الغاز الطبيعي لتخفيض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.