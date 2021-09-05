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وزير الداخلية اليمنى يبحث مع نائب السفير الألمانى التعاون فى مجال الأمن

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الأحد، مع نائب السفير الألماني لدى اليمن ميشانيل فستلاند، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني وتأهيل البنى التحتية للوزارة الفنية أو اللوجستية.


واستعرض حيدان- حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- تطورات الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى ما ترتكبه جماعة الحوثى ضد أبناء الشعب اليمني من خلال تجنيد الأطفال واستخدام الناس دروع بشرية، وقصف المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في مأرب والضالع وتعز، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.


من جانبه، أكد فستلاند وقوف بلاده إلى جانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 وكل القرارات المتعلقة باليمن، مشيراً إلى أن ألمانيا تراقب الوضع عن كثب وتقدم ما تستطيع تقديمه لدعم الشعب اليمني. 

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