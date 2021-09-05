إجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى عزل كفر الزيات (صور)

قام فريق طبي من مستشفى كفر الزيات العام، للمرة الثالثة، بإجراء عملية جراحية لحالة ولادة قيصرية لإحدى الحالات المرضية، المصابة بفيروس كورونا، والمحجوزة داخل مستشفى العزل.



وأكد مدير المستشفى الدكتور عبد العال قوزع، أنه تم تقديم أوجه الرعاية الصحية للأم والجنين وهم بحالة صحية جيدة، وتم الاحتفال مع الأم بالمولد، بتعليق البلالين، والورود، داخل حجرتها، وذالك من أجل إدخال السرور عليها، ورفع الروح المعنوية لديها، حتى تتماثل للشفاء.



ومن جانبها أيضا قدمت الأم فور إفاقتها الشكر لكل الطاقم الطبي المشرف على العملية وعلى رأسهم، الدكتورة مروة هلال أخصائى النساء والتوليد، والدكتور أحمد شوقي بغاغو نائب النساء والتوليد، والدكتور رامى جابر أخصائى التخدير وجميع العاملين من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات مساعدة بالحجر الصحي بالمستشفى على حسن تعاملهم ورعايتهم لها منذ الحجز بالمستشفى حتى استقبالها لمولودها.