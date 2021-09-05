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محلل اقتصادي: تكريم محافظ البنك المركزي تكليل لجهوده الإصلاحية (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:08 م
شيماء حسن
قال الدكتور محمد رشدي، الخبير الاقتصادي، إن اختيار محافظ البنك المركزي طارق عامر ضمن أفضل 10 رؤساء بنوك مركزية على مستوى العالم يعتبر وسام على صدر الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي بالكامل، وتكليل لجهود الدولة من إصلاح اقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتتويج للعاملين في القطاع المصرفي.

تكريم محافظ البنك المركزي
وتابع "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر تحصد الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي وتكريم محافظ البنك المركزي يعتبر تكريمًا للاقتصاد المصري بأكمله.

قرار التعويم 
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار التعويم كان أحد القرارات الصعبة على الاقتصاد المصري، ولكنه كان أشجع القرارات، ونجح في إصلاح الاقتصاد بشكل كبير.

الكلمات المفتاحية

مصر طارق عامر بنوك واستثمار البنك المركزي

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