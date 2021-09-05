موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

استطاع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن يهرب من مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عدة مرات، ولكن هذه المرة الفريق الفرنسي جاهز للمنافسات القوية بقائمة اللاعبين الخطيرة لديه.





وسوف يواجه فريق باريس سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي، فريق مانشستر سيتي ولكن هذه المرة بدور المجموعات.





وسوف تذاع المباراة يوم 28 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية.





ولم ينجح الفريق الباريسي في الفوز علي الفريق الإنجليزي في آخر مواجهات جمعت بينهم في دوري أبطال أوروبا، ولكن تعادل في مباراة يتيمة بهدفين مقابل هدفين في الدور ال8 لموسم 2016 ،ولم يكتمل فرحة فريق العاصمة ليفوز فريق السيتي بهدف مقابل لاشئ فى مباراة العودة.





ومنذ ذلك الحين لم يستطيع فريق سان جيرمان بالفوز أو حتي التعادل مع فريق مانشستر سيتي، حيث تقابلوا مرة آخري الموسم الماضي في الدور قبل النهائي، وكان فريق باريس سان جيرمان ممر سهل عبر خلاله السيتي للنهائي، حيث فاز فى مباراتي الذهاب 2‪-‬1 والعودة 2‪-‬0.





ومن المتوقع بوجود ميسي، نيمار،مبابي في الهجوم سيكون من الصعوبة وقفهم، ولكن دائمًا ما يكسر بيب جوارديولا مدرب السيتي التوقعات، وسيكون لقاء ناري.