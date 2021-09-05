عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

أثار مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، الجدل في مباراة مصر والجابون، بعد التعادل الايجابي، بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.





مصطفى محمد سجل هدف التعادل القاتل لمصر واندفع تجاه دكة المنتخب لكن أحمد حجازي منعه من ذلك في تصرف غاضب من مهاجم المنتخب الوطني.





وبعد اللقاء قام اللاعب أيضا بالسب وبالبصق ، حيث ربط البعض بأن الأمر موجه للمدرب حسام البدري، وفسر البعض الأخر أن الأمر موجها لحكم اللقاء، والذي طرد عمر جابر خلال المباراة.





وتعرض عمر جابر، لاعب خط وسط المنتخب الوطني ، للطرد خلال مباراة الجابون، في الدقيقة 70، بعد حصوله على الإنذار الثاني، نتيجة تدخله العنيف ضد لاعب الجابون.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط، محتلاً بهم صدارة المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد الجابون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.



