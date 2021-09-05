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أول تعليق من حسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بتصفيات كأس العالم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابوني على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقاً.


وأوضح  أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصري حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، والنقطة نتيجة التعادل مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب.


ووجه البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الشكر للاعبي المنتخب المصري على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين في ظرف ٤ أيام فقط تخللهم سفر لفترة طويلة حتى الجابون، ومواجهة فريق قوي.


وأشار إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية في ظل نقص عددي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر ورغم ذلك نجحوا في العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.

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