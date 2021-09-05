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ثأر إيطالي فى انتظار ريال مدريد

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
ينتظر فريق ريال مدريد الأسباني مواجهة  نارية ضد فريق انتر ميلان خلال الأسبوع القادم، فهل ينجح الفريق الإيطالي في الثأر من الفريق الملكي؟.

سيواجه فريق انتر ميلان الإيطالي فريق ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا،  يوم 15 من الشهر الجاري.

وستذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي توقيت الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، علي قنوات بي أن سبورتس.

و تقابل الفريقين من قبل في موسم 2020 بدوري أبطال أوروبا وفاز الفريق الملكي في مباراتي الذهاب 3‪-‬2 والعودة 2‪-‬0، وسيمثل تلك المواجهات دافع قوي للفريق الإيطالي ليثأر من الميرنغي.

يذكر أن فريق ريال مدريد يمر بحالة غير مستقرة نوعًا ما لغياب عناصر أساسية من الفريق ولتركيز بيريز رئيس نادي ريال مدريد في صفقات تعوض رحيل نجومه الأساسية مثل راموس وفاران.

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