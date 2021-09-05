"الصحة" تكشف تفاصيل تطعيم العاملين في قطاع التعليم

تطعيم العاملين بالتربية والتعليم



موقع الحصول على اللقاح

وأوضح مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إضافة خانة جديدة على موقع الحصول على اللقاح للعاملين في قطاع التعليم، وتصلهم رسالة بموعد ومكان التطعيم بعد 48 ساعة من التسجيل.



قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنهم بدأوا تطعيم العاملين في قطاع التربية والتعليم، حيث أنهم يستهدفون تطعيم مليوني شخص، متوقعا الانتهاء من تطعيم هذا القطاع قبل نهاية شهر سبتمبر.وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم وفروا 60 نقطة تطعيم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توفير 500 ألف جرعة تطعيم منذ أيام، وسيتم توفير 500 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة لتطعيم قطاع التعليم العالي.