Advertisements

"الصحة" تكشف تفاصيل تطعيم العاملين في قطاع التعليم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنهم بدأوا تطعيم العاملين في قطاع التربية والتعليم، حيث أنهم يستهدفون تطعيم مليوني شخص، متوقعا الانتهاء من تطعيم هذا القطاع قبل نهاية شهر سبتمبر.

تطعيم العاملين بالتربية والتعليم 
وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم وفروا 60 نقطة تطعيم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توفير 500 ألف جرعة تطعيم منذ أيام، وسيتم توفير 500 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة لتطعيم قطاع التعليم العالي.

موقع الحصول على اللقاح
وأوضح مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إضافة خانة جديدة على موقع الحصول على اللقاح للعاملين في قطاع التعليم، وتصلهم رسالة بموعد ومكان التطعيم بعد 48 ساعة من التسجيل.

الكلمات المفتاحية

مصر لقاح كورونا تطعيم العاملين بالتربية والتعليم الصحة التعليم

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات إصابة أجويرو مع برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

343 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

منذ ساعة الا ربع

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد رحيل ميسي.. تعرف على قيمة أجور لاعبي برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

قيد الأنتظار.. موقف صعب لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من حسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بتصفيات كأس العالم

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا

الصحة توجه رسالة بمن لم يلتزموا بموعد الحصول على اللقاح

الصحة تزف خبرًا سارًا للعاملين في القطاع السياحي

تفاصيل تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا

وفاة وكيل كلية الآداب متأثرا بكورونا في سوهاج

خاص| إجراءات لتطعيم 3 مليون من طلاب وأساتذة الجامعات بلقاح كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements