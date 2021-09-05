وزيرة الصحة: خسائر كورونا كانت ستتجاوز 50 ضعفًا لولا هذا الإجراء

قالت الدكتورة هالة زيادة، وزيرة الصحة، إن سياسة الدولة المصرية في إدارة أزمة "كورونا" اتسمت بالاتزان وعدم التخبط والدخول في حالة هلع مقارنة بكثير من الدول، معقبة: "كنا عارفين وبخطوات ثابتة إحنا عايزين نعمل إيه، لم نأخذ قرارات متشددة على غرار كثير من البلدان".



وتابعت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مبادرات الصحة العامة أدت للتعاطي السليم مع أزمة كورونا قائلة: " تعلمنا من هذه المبادرات حشد الموارد على مستوى قومي مبادرة تلو الأخرى، وهذا ما تجلى وضوحًا في سلاسل الإمداد التي استطاعت مبادرات الصحة العامة تدشينها، وتم الاعتماد عليها في إدارة أزمة كورونا، عبر إيصال المعدات الصحية وكافة المتطلبات خلال الأزمة ".



وأضافت: "لو مكناش عملنا مبادرات الصحة العامة في وقت سابق، وداهمتنا أزمة كورونا، لكانت الخسائر البشرية كبيرة جدا،ً وكانت ستتجاوز 50 ضعف ما مشاهدناه حاليًا".

