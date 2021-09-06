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شاهد.. كواليس حفل كايروكي بالساحل (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
رنا حسين

شارك الحساب الخاص لفريق "كايروكي" الغنائي فيديو من أحدث حفلاتهم على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


ضم الفيديو العديد من القطات لكايروكي على المسرح والجماهير كذلك على مقطع من أغنيتهم "ديناصور" ووجهوا رسالة إلى جمهورهم:"جمهور كايروكي العظيم! كل حفلة بتكون مميزة بيكو، نشوفكم تاني على خير!".


أحيى "كايروكي" أحدث حفلاتهم فى فندق "الماسة" فى العلمين الجديدة يوم الجمعة السابق فى وسط حضور جماهيري قوي جدًا.



يذكر أن "كايروكي (Cairokee)" فرقة غنائية روك مصرية تغني بالعربية باللهجة المصرية، بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (غيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ).

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