قيد الأنتظار.. موقف صعب لنجم الأهلي
أصبح النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، فى موقف صعب بعد قرار اتحاد الكرة بوضع قائمة الانتظار والتي من
شأنها قيد 3 لاعبين بحد أقصى بقائمة كل فريق فى الفترة من أغسطس الجاري إلى
يناير المقبل.
وتمسك جونيور أجاي بالحصول على قيمة تعاقده كاملة حال فسخ
الأهلي لعقده، إلا أن صدور قرار اتحاد الكرة بوضع قائمة الانتظار وضع النيجيري
في موقف صعبة لأنه كان يضغط على إدارة المارد الأحمر بسبب احتياجها لرحيله
لتسجيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني بدلا منه.
وأصبح من حق الأهلي، فى الوقت الحالي، وضع جونيور أجاي فى
قائمة الانتظار وتسجيل لاعبيه الأجانب بشكل عادي، مع الالتزام بدفع راتبه بشكل
منتظم طوال فترة وجوده بقائمة الانتظار.
هذا ما أتاح لهم تسويقه بشكل جيد ودون تكبد خسائر مالية أو
إبقائه حتى نهاية عقده الذى سينتهي في نهاية الموسم المقبل.