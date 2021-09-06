قيد الأنتظار.. موقف صعب لنجم الأهلي

أصبح النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى موقف صعب بعد قرار اتحاد الكرة بوضع قائمة الانتظار والتي من شأنها قيد 3 لاعبين بحد أقصى بقائمة كل فريق فى الفترة من أغسطس الجاري إلى يناير المقبل.

وتمسك جونيور أجاي بالحصول على قيمة تعاقده كاملة حال فسخ الأهلي لعقده، إلا أن صدور قرار اتحاد الكرة بوضع قائمة الانتظار وضع النيجيري في موقف صعبة لأنه كان يضغط على إدارة المارد الأحمر بسبب احتياجها لرحيله لتسجيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني بدلا منه.

وأصبح من حق الأهلي، فى الوقت الحالي، وضع جونيور أجاي فى قائمة الانتظار وتسجيل لاعبيه الأجانب بشكل عادي، مع الالتزام بدفع راتبه بشكل منتظم طوال فترة وجوده بقائمة الانتظار.

هذا ما أتاح لهم تسويقه بشكل جيد ودون تكبد خسائر مالية أو إبقائه حتى نهاية عقده الذى سينتهي في نهاية الموسم المقبل.