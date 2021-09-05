بعد المطالبة بإقالته.. كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر (أرقام)

منتخب الجابون كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 73، وتعادل مصطفى محمد لمنتخب مصر في الدقيقة الأخيرة.

وتعرض حسام البدري مدرب منتخب مصر لإنتقادات قوية عقب مباراة الجابون، وخرجت أصوات تطالب بالإطاحة به من الجهاز الفني لمنتخب مصر وتعيين مدرب جديد بسبب سوء أداء ونتائج الفراعنة تحت قيادته.

وإليكم كشف حساب حسام البدري عقب مباراة الجابون:-

حسام البدري تولى مقاليد القيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 9 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف.





يعد ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ولعب كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.





وقاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.





فاز منتخب مصر بقيادة حسام البدري على أنجولا 1-0 في أولى مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022، وتعادل مع الجابون1-1 في مباراته الثانية بالتصفيات ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.