مدرب منتخب مصر السابق: مستوى الفراعنة مقلق





انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، أن وضع الفراعنة فى تصفيات أمم أفريقيا أصبح مقلقق، بسبب الأداء الذى ظهر به الفريق فى مواجهة الجابون التى جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.





وأضاف ضياء السيد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى عبر شاشة "الشمس" إن هناك بعض الأخطاء التى ارتكبها حسام البدرى المدير الفنى فى التشكيل، فضلاً عن غياب الشكل والأداء وعدم توفيقه فى إدارة اللقاء من الناحية الفنية.





تابع ضياء السيد، إن منتخب الجابون متواضع، إلا إن ضعف مستوى الفراعنة أدى لظهور المباراة بهذا الشكل، مؤكدًا أن هدف التعادل الذى أحرزه مصطفى محمد "أنقذ" المنتخب، مشيرًا إلى إنه كان يفضل خوض المباراة بثنائى الهجوم محمد شريف ومصطفى محمد.