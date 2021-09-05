تصريح عاجل من وزيرة الصحة عن توقيت ذروة الموجة الرابعة

إغلاق جزئي





ذروة الموجة الرابعة

وتوقعت أن تكون ذروة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر الحالي، والأسبوع الأول من أكتوبر، معقبة: "إصابات كورونا ستتصاعد بشكل كبير جدًا خلال تلك الفترة".



وأضافت: "في فترة الإجازة بين الموجة الثالثة والرابعة استطعنا زيادة الاحتياطات والمخزون الاستراتيجي للأكسجين حيث كان يصل إلى 1.2 مليون لتر مخزون إحتياطي في المعتاد، وصل المخزون الآن إلى 3.3 مليون لتر، بالإضافة إلى الاستعانة بتنكات أكبر في السعة للأكسجين، ودعمنا خطوط إنتاج الدواء بخطوط قادرة على توفير علاجات تستطيع القضاء على الالتهاب الرئوي في غضون 48 ساعة، ومن ثم لن يحتاج المريض للدخول للعناية المركزة بنسبة 90% عبر تغيير البرتوكول وتطويره، وقمنا بشراء أفضل العلاجات العالمية بهذا الصدد والتي تحقق نسبة شفاء عالية جدًا وضاعفنا الأسرة".



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تبني الحكومة للنموذج الياباني في الإغلاق، الذي يتمثل في الإغلاق الجزئي وليس الكامل، أسهم في تحقيق الهدف والاستراتيجية، معقبة: "ما شفناش في مصر حاجة اسمها حظر تجوال شامل، ومنع خروج المواطن من بيته كما حدث في دول أخرى".وتابعت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنها توقعت قبل شهرين ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال النصف الثاني من سبتمبر، بناءً على عدة عناصر أهمها: المؤثرات البيئية، و"الكيرف" الوبائي المتوافر لدى الوزارة كتاريخ للظروف الماثلة إبان نفس الفترة.