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وزير السياحة يلتقى نظيره المصري

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

التقى معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، بمقر وزارة السياحة المصرية بالقاهرة أمس معالي وزير السياحة والأثار المصري خالد العناني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي, سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان.

ومن الجانب المصري نائب الوزير لشئون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف .

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة اسامة النقلي

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