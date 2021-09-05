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خصم 35%.. تفاصيل انطلاق معرض "أهلا المدارس"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضح أحمد أبو جبل، رئيس شعبة تجار الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاصيل انطلاق معرض "أهلا المدارس" في أرض المعارض بمدينة نصر، بخصومات تصل من 30 إلى 35%.

وقال "أبو جبل" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن المعرض سُيقام خلال الفترة من 16 وحتى 30 سبتمبر الجاري قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن هذا المعرض ينطلق تحت رعاية الغرف التجارية ويقام لمدة 15 يومًا يتخللها أربع أيام إجازات رسمية جمعة وسبت من أجل إتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالذهاب مع أبنائهم في أوقات الإجازات.

وأوضح أنه تم مراعاة إطلاق هذا المعرض مع نهاية سبتمبر وهذا مرتبط بصرف المرتبات لشراء المصريين لاحتياجات أبنائهم قبل بداية الدراسة.

وأشار إلى أن هذا الخصومات المقدمة تم فيها مراعاة حالة المستهلك والشركات المشاركة التي تتحمل تكاليف الانتقالات مع وجود مراقبة من جهاز حماية المستهلك للتأكد من أن الخصم ليس مجرد شعارات.

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معرض اهلا المدارس

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