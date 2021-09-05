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اتفاق عراقى فرنسى للاستثمار والتطوير بقطاعي النفط والكهرباء

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر

وقع العراق على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية, والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية و شركة توتال الفرنسية, والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء العراقية والشركة الفرنسية. 

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, مراسم التوقيع بالأحرف الأولى, اليوم /الأحد/, وفقا لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي, حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية. 

وإشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق, من الاحتياطي النفطي والغازي والثروة المائية, وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية, فضلا عن رفع الطاقة الانتاجية للنفط",وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة 27 مليار دولار, فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار, باحتساب سعر البرميل 50 دولارا. 

وأضاف أن المشروع الأول يتضمن تطوير حقل أرطاوي النفطي, البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يوميا, إلى إنتاج ذروة يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا,و يتضمن المشروع الثاني, إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق); لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط, ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار, وإنتاج كمية مكثفات تقدر ب`12000 برميل يوميا, وإنتاج كمية من الغاز المسال جذا تقدر ب`3000 طن يوميا للسوق المحلية. 

و أشار أن المشروع الثالث يتضمن تجهز ماء البحر المشترك, وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب , بطاقة 5 ملايين برميل ماء يوميا, لمحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون برميل ماء يوميا,ويتضمن المشروع الرابع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية, لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الحالية, وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 مجاواط. 

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