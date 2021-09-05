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وزيرة الصحة عن الحالات المصابة بمتحور كورونا: "مش هنقدر نحصر الأعداد"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشفت الدكتورة هالة زيادة، وزيرة الصحة، تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بسلاسة "دلتا بلس"، قائلة:" أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس كانت لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا لم يكن لديها تاريخ سفر، وتعيش في القاهرة وحالتها بسيطة، ولم تستدع دخولها إلى المستشفى، وأعقبها عدة حالات معظمها لم يحتاج الدخول إلى المستشفى، وكانت حالتهم بسيطة".

وتابعت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "من الصعب حصر حالات الإصابات بالسلالة المتحورة "دلتا بلس"، مش هنقدر نحصر الأعداد ومحدش يقدر يعمل كده، وهذه السلالة الآن منتشرة في أكثر من 160 دولة في العالم ".

وأضافت: "مشكلة "دلتا بلس" في سرعة انتشاره الكبيرة، وهناك أنواع أخرى أصعب في الحالة، لكن موجودة في أمريكا اللاتينية ولكنها ليست بسرعة انتشار دلتا بلس".

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