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أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-9-2021.. سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين، عند نفس معدلاتها أول تعاملات الأسبوع، وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر سعر 792 للجرام الواحد، وإليكم أسعار الذهب في مصر: 

سجل عيار ١٨ سعر ٦٧٩ جنيها. 

سجل عيار ٢١ سعر ٧٩٢ جنيها.

سجل عيار ٢٤ سعر ٩٠٥ جنيها. 

الجنيه الذهب سعر ٦٣٣٦ جنيها. 

وفي ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، حقّق الذهب مكاسب شهرية بنسبة 0.3%  بعد أن سجّل أعلى مستوى هذا الأسبوع منذ الرابع من أغسطس عند حوالي 1823 دولار للأونصة.

يأتي ذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى لأكثر من ثلاثة أسابيع مما يقللّ من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

كما انخفضت  الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأقل مستوى في أسبوع.

رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، كان قد أكّد أن الفدرالي يمكن أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، على الرغم من أنه لن يكون في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تتّجه الفضة لشهر ثالث من التراجع بهبوط 6%، في حين سجّل البلاتين خسارة للشهر الرابع على التوالي بانخفاض 3.1 %.

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