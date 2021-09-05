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موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
تصادم قوي بطعم إيطالي ينتظر فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي سوف تبدء الأسابيع القادمة.

سيواجه فريق ليفربول في أول مباراة له بدور المجموعات، فريق ميلان الإيطالي يوم 15 من الشهر الجاري، وسوف تكون مواجهة  من العيار الثقيل نظرا لتاريخ الفريقين الكبير.

وسوف تذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وتواجه ليفربول مع ميلان، في نهائيين بدوري أبطال أوروبا، فاز في الأول عام 2005 وخسر في الثاني ‪ بهدفين مقابل هدف لموسم 2007.

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موعد مباراة ليفربول وميلان موعد مباراة ليفربول دوري أبطال أوروبا

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