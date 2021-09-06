بعد القافلة الإنسانية.. 6 أرقام قياسية لصندوق تحيا مصر بموسوعة جينيس





وأضاف "مقلد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه القافلة تكفي لمساعدة ما يقرب من 5 مليون شخص.

قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة جينيس العالمية، إن صندوق تحيا مصر حقق 6 أرقام قياسية من قبل كان أخرها اليوم بعد تحقيقه أكبر قافلة إنسانية اشتملت على مليون صندوق من المساعدات الغذائية.وأشار إلى أن الصندوق سبق وحقق أرقام قياسية ارتبطت بتوفير أكثر من أربعة آلاف جهاز لتجهيز العرائس، وأكثر من خمس آلاف جهاز طبي.وأوضح أن هناك شروط ومعايير محددة من أجل التسجيل في موسوعة جينيس، مؤكدًا أنه يتم مراجعته لمتابعة مدى انطباق الشروط عليه مع قيام شركة تدقيق خارجية ومراجعة هذه الأدلة من محققي موسوعة جينس وبعد التأكد والتحقق يتم تسجيل الرقم القياسي.