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"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين عن فحوصات أورام الثدي (صور)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنهم انتهوا من تحديد مواعيد كل المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح بغرض السفر، مضيفا أنهم أرسلوا رسائل بموعد الحصول على اللقاح لكل المواطنين الذين سجلوا على الموقع منذ فترة.

وكشف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى فرنسا، قائلا إنه يرافق وزيرة الصحة خلال زيارتها إلى فرنسا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حيث تهدف الزيارة عقد توأمة بين أكبر مركز لعلاج الأورام في فرنسا ومستشفى دار السلام هرمل لعلاج الأورام بمصر.

وأشار إلى أن هذه التوامة تعد الأولى من نوعها حيث أنها تهدف لفتح عيادة لتشخيص أورام الثدي في 8 ساعات، موضحا أن رحلة تشخيص المرض وإجراء الفحوصات تستغرق 21 يوم، وبعد هذه العيادة سيكون وقت تشخيص المرض 8 ساعات بدلا من 21 يوم.

وأعلن أنه سيتم اطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أورام الرئة، ومبادرة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

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