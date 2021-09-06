محمد هنيدي يشارك في حملة هيئة الشارقة للكتاب



شارك النجم محمد هنيدي في حملة (إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب) وهي حملة ثقافية عالمية أطلقتها هيئة الشارقة للكتاب.





وقام هنيدي بنشر فيديو على صفحته على موقع انستجرام وعبر خلاله عن إعجابه الشديد بالحملة التي تهدف إلى نشر وعى عالمى حول أهمية الوقوف عند الأصل فى خلق رابط حقيقى ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوّع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم، وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب.





ووجه هنيدي الشكر لهيئة الشارقة وكل القائمين على هذه الحملة التي تتعاون فيها الهيئة مع شركة ديمنتا وهي أحد الشركات الرائدة في دولة الإمارات المتحدة في مجال التسويق وهي الشريك الإعلامي للحملة في ظل سعيها أيضا لنشر ثقافة القراءة والاهتمام بالكتب على مستوى العالم